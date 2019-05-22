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Кремль отреагировал на идею о референдуме в Украине по переговорам с РФ

Кремль отреагировал на идею о референдуме в Украине по переговорам с РФ

КИЕВ. 22 мая. УНН. Кремль считает идею о референдуме об отношениях с Россией внутренним делом Украины. Москва ждет конкретных шагов по улучшению отношений от Киева, но пока не видит их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно", - прокомментировал идею представитель Кремля.

Он отметил, что от Киева "мы бы ожидали конкретные шаги", в том числе в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. "Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - отметил он.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков заметил: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.

Источник: УНН
Теги: Россия, АП, Дмитрий Песков, Кремль
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