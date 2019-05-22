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МВФ продолжит переговоры с Украиной после парламентских выборов

МВФ продолжит переговоры с Украиной после парламентских выборов

КИЕВ. 22 мая. УНН. Международный валютный фонд ожидает результатов выборов для продолжения переговоров с Украиной. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Думаю, что МВФ хочет четко понимать, кто будет в правительстве, кто будет в коалиции, с кем будет вестись дальнейшее сотрудничество, потому что горизонт сотрудничества больше, чем месяц или два. Думаю, что они будут сейчас проводить консультации, а через два месяца будут обновлять ситуацию по итогам парламентских выборов, нового правительства", - отметил Герус.

По его словам, за вопросы сотрудничества с МВФ в команде нового Президента будет отвечать Александр Данилюк, который имеет большой опыт переговоров с фондом, поэтому вполне способен профессионально управлять этим процессом.

При этом он добавил, что МВФ практически никогда не фокусируется на отдельных кадровых назначениях, поэтому слухи об изменении позиции руководства фонда, вызванные несогласием с кадровой политикой украинских властей, неоправданны.

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"Думаю, что это нереально, чтобы МВФ именно из-за какие-то кадровых решений менял свою позицию", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, финансирование
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