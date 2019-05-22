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Кабмин разрешил направить 40 млн грн на жилье ветеранам-переселенцам

Кабмин разрешил направить 40 млн грн на жилье ветеранам-переселенцам

Ирина Фриз

КИЕВ. 22 мая. УНН. Кабинет министров принял решение, которое позволит Министерству по делам ветеранов направить дополнительно около 40 млн грн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook, передает УНН.

По словам министра, сегодня на заседании Кабмин принял разработанный Министерством по делам ветеранов проект постановления об утверждении порядка и объемов направления нераспределенного остатка средств, источником которых в 2017 году были поступления от конфискованных средств и реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных правонарушений.

"Этим актом мы получили право направить 39,8 млн.грн. (По состоянию на 21 мая) на постановление 280, предусматривающее обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны III группы, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - пояснила Фриз.

Напомним, в начале мая правительство инициировало выделение дополнительных 71 млн грн на программу компенсации обеспечения жильем временно перемещенных лиц из числа участников боевых действий.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, жилье
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