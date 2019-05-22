Парубий: за указ Зеленского о роспуске ВР будет ответственность
Андрей Парубий
КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что указ Президента о роспуске парламента противоречит Конституции Украины, и заявил, что он будет обжалован в суде, а автор указа будет нести ответственность. Об этом спикер парламента написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Считаю, что указ Президента о роспуске парламента противоречит Конституции Украины. Зеленский заводит воюющую Украину в конституционный кризис. Указ будет обжалован в суде. Автор указа будет нести ответственность. Один Президент уже начинал свои полномочия с нарушения Конституции", - заявил Парубий.
Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 21 мая издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР 22 мая 2019 года в 12:00.
Большинство в ВР собралось на внеочередное заседание 22 мая лишь с третьей попытки.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".
В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.
Как сообщал УНН, был опубликован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.
Считаю, что Указ Президента о роспуске парламента противоречит Конституции Украины. Зеленский заводит воюющую Украины в конституционный кризис. Указ будет обжаловано в суде. Автор Указа будет нести ответственность. Один Президент уже начинал свои полномочия с нарушение Конституции.- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 22 мая 2019