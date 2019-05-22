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Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 22 мая 2019
14:51
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
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Среда, 22 мая 2019, 14:08
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Рада провалила включения в повестку дня президентских законопроектов
Детали через минуту на сайте
УНН
Источник:
УНН
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