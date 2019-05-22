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С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
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Новости: Политика
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Рада провалила включения в повестку дня президентских законопроектов

Детали через минуту на сайте УНН 

Источник: УНН
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