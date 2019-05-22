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Правительство утвердило план реализации проекта по раннему вмешательству

Правительство утвердило план реализации проекта по раннему вмешательству

КИЕВ. 22 мая. УНН. Правительство утвердило план реализации проекта с раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка с ограничением жизнедеятельности и риском возникновения таких ограничений и их семей. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным пресс-службы, сегодня правительство приняло распоряжение "Некоторые вопросы создания системы предоставления услуги раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка, сохранения его здоровья и жизни", которым утвердил план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах пилотного проекта "Создание системы оказания услуги раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка, сохранения его здоровья и жизни".

Согласно пилотныму проекту, в Украине будет создана и развита система предоставления услуги раннего вмешательства для детей с ограничением жизнедеятельности и риском возникновения таких ограничений и их семей. Предусмотрено расширение численности пилотных областей с четырех, в которых уже осуществляется предоставление услуги раннего вмешательства, до десяти. К числу пилотных вошли Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская и Харьковская области.

Реализация принятого распоряжения Кабинета министров Украины будет способствовать образованию основы для развития системы предоставления услуги раннего вмешательства для детей с ограничением жизнедеятельности или риском возникновения таких ограничений и их семей, повышения качества предоставления услуги раннего вмешательства, снижения уровня инвалидизации детей в Украине и предотвращения их институциализации в раннем возрасте.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины принял постановление для уменьшения уровня инвалидизации детей в Украине и предотвращения их институциализации в раннем возрасте.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, дети
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