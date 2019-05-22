Как фракции голосовали по законопроекту Зеленского об изменениях в избирательное законодательство
КИЕВ. 22 мая. УНН. Народные депутаты, которые сегодня собрались на внеочередное заседание Верховной Рады, провалили голосование по двум предложенным Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектам, один из которых касался изменений в избирательное законодательство. Как голосовали депутаты из парламентских фракций, сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте парламента.
Так, за включение в повестку дня сессии проектов законов о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины (№10319, №10319-1) проголосовали 92 нардепа, против - 68, воздержались - 43. Вообще не голосовали - 51.
Во фракции БПП "за" выступили 17 депутатов, против - 15, воздержались - 21. Не голосовали - 11, и еще 71 отсутствовал.
Нардепы из фракции "Народный фронт" отдали "за" только два голоса, против - 27, воздержались - 11. Не голосовали - 16, отсутствовали - 24.
Внефракционные нардепы отдали 22 голоса "за", "против" среди них не голосовал никто, воздержались - 6. Не голосовали - 9, отсутствуют - 24.
Фракция "Оппозиционный блок" отдала "за" 19 голосов, против него не голосовал никто, воздержались - 3. Не голосовали - 9, отсутствуют - 7.
В группе "Партия "Видродження" не поддержал внесение законопроектов ни один из депутатов, против - 6, воздержались - 1, не голосовали - 1. Отсутствовали 17 нардепов.
Нардепы из фракции "Самопомич" отдали 17 голосов "за", против - ни одного, как и воздержавшихся. Не голосовали - 2, отсутствуют - 6.
Во фракции Радикальной партии Олега Ляшко не нашлось ни одного, кто бы поддержал решение. Против - 15, воздержавшихся не было, не голосовали - 1, отсутствуют - 5.
Фракция "Батькивщина" поддержала внесение законопроектов в повестку дня 15 голосами, против - 0, воздержались - 0, не голосовали - 2, отсутствуют - 3.
В группе "Воля народа" нардепы не голосовали "за", против - 5, воздержались - 1, не голосовали - 0, отсутствуют - 12.
Таким образом, ни одного голоса "за" не отдали "радикалы", депутатские группы "Партия "Видродження" и "Воля народа". Ни одного голоса "против" не было от внефракционных, "Оппоблока", "Самопомич", "Батькивщина".
Напомним, Рада провалила включение в повестку дня президентских законопроектов.