Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло
КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло. Соответствущий момент зафиксирован в видео, которое опубликовала команда Зеленского на YouTube, передает УНН.
Так, видео рассказывает о том, как прошел первый рабочий день Президента. В нем есть момент, когда новый глава государства впервые заходит в свой кабинет и садится в президентское кресло.
"Неудобно", - пожаловался Зеленский.
После этого Президент напомнил о своем желании переехать из здания АП.
"Я вот смотрю и думаю: так а когда мы переезжаем?", - сказал Зеленский.
Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.
Как сообщал УНН, кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что планирует отказаться от здания Администрации Президента и кортежей главы государства.
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