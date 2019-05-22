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Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло. Соответствущий момент зафиксирован в видео, которое опубликовала команда Зеленского на YouTube, передает УНН.

Так, видео рассказывает о том, как прошел первый рабочий день Президента. В нем есть момент, когда новый глава государства впервые заходит в свой кабинет и садится в президентское кресло.

"Неудобно", - пожаловался Зеленский.

После этого Президент напомнил о своем желании переехать из здания АП.

"Я вот смотрю и думаю: так а когда мы переезжаем?", - сказал Зеленский.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что планирует отказаться от здания Администрации Президента и кортежей главы государства.

Источник: УНН
Теги: Администрация президента, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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