В России назвали просьбу Зеленского о новых санкциях США “большой ошибкой”

КИЕВ. 22 мая. УНН. Обращения Владимира Зеленского к США с просьбой ужесточения санкций в отношении России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает большой ошибкой. Об этом она написала в среду на своей странице в Facebook, передаёт УНН.

“Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении „дополнительных ограничительных мер“ для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам — это ошибка. Большая ошибка”, — написала Захарова.

Она так же заявила, что ограничительные меры “не влияли и не влияют на принятие Россией решений”.

"Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут", — говорится в сообщении прес-секретаря.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ.



