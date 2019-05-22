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ВНО по украинскому языку и литературе состоится завтра

ВНО по украинскому языку и литературе состоится завтра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе в рамках основной сессии состоится в четверг, 23 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

"Завтра, 23 мая, более 349 тысяч абитуриентов на протяжении 180 минут выполнять задачи сертификационной работы по украинскому языку и литературе", - указали в центре.

Общее количество заданий работы - 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 104.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО - 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии необходимых документов. В течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Напомним, 21 мая в Украине стартовало ВНО - тестированием по математике. ВНО по математике составило почти 152 тысячи человек. Предметная профессиональная комиссия УЦОКО установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по математике 22 мая.

Источник: УНН
Теги: ВНО, литература, украинский язык
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