Богдан заявил о прекращении адвокатской деятельности и открестился от Коломойского

КИЕВ. 22 мая. УНН. Глава администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что подал заявление о приостановлении адвокатской деятельности. Об этом Богдан написал в среду на своей странице в Facebook, прикрепив копию заявления о приостановлении адвокатской деятельности, передает УНН.

"Сегодня сделал важный шаг - остановил адвокатскую деятельность о чем сообщаю всем. Спасибо друзьям, клиентам и коллегам - адвокатам! С Вами было весело !! Обещаю избегать вопросов связанных конфликтом интересов с моей адвокатской деятельностью. Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но Вас интересует одно, поэтому объясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского", - написал глава АП.

Как сообщал УНН, накануне Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.