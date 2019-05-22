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Лещенко вызвали на допрос в ГПУ

Лещенко вызвали на допрос в ГПУ

Сергей Лещенко и Юрий Луценко

КИЕВ. 22 мая. УНН. Народного депутата Сергея Лещенко в четверг вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу экс-помощника Президента США Пола Манафорта. Об этом сообщил сам нардеп у себя в Facebook, передает УНН.

"Рад сообщить, что в четверг, 23 мая, иду на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Манафорта", - написал нардеп.

По его словам, на днях у него вроде состоялась встреча со специальным агентом ФБР, который вернул Лещенко переданные депутатом американскому следствию вещественные доказательства Манафорта в связи с завершением дела Манафорта в США.

"Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Генпрокурор не исключил, что нардепу Лещенко могут вручить подозрение из-за разглашения досудебной информации, а именно "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировало имя главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, допрос
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