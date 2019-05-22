Новости: Политика
Среда, 22 мая 2019, 17:58 • Саша Картер • 12945
Пристайко назначили заместителем главы АП
Вадим Пристайко
КИЕВ. 22 мая. УНН. Главу Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко назначили заместителем Главы Администрации Президента Украины. Соответствующий указ размещен на сайте АП, передает УНН.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе.
Отметим, накануне Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.
Позже стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации.
Источник: УНН