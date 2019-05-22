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Пристайко назначили заместителем главы АП

Пристайко назначили заместителем главы АП

Вадим Пристайко

КИЕВ. 22 мая. УНН. Главу Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко назначили заместителем Главы Администрации Президента Украины. Соответствующий указ размещен на сайте АП, передает УНН.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе.

Отметим, накануне Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.

Позже стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации.

Источник: УНН
Теги: Украина, АП, назначения
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