Полторак: с Россией переговоры вести можно, но осторожно

КИЕВ. 22 мая. УНН. Украина должна вести переговоры с Россией, однако нужно быть очень осторожным, потому что Кремль может не выполнить своих обещаний. Об этом заявил действующий министр обороны Украины Степан Полторак в интервью для “Настоящего Времени” 21 мая , передаёт УНН.

“С Россией переговоры вести нужно. Единственное — нужно быть очень осторожными, потому что я, честно говоря, не много знаю примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово. Особенно, когда она договаривается со страной, которая имеет меньший потенциал, меньшую армию, меньше возможностей и меньшую территорию”, — сказал министр, комментируя слова Зеленского о переговорах с Россией.

По его словам, более или менее Россия придерживается договоренностей тогда, когда они разговаривают с Соединенными Штатами.

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.