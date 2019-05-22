Зеркаль объяснила отказ от должности в АП

КИЕВ. 22 мая. УНН. Заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что остается работать в МИД, и объяснила отказ от должности в Администрации Президента тем, что ее целью является продвижение и защита интересов Украины - а карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами. Об этом Зеркаль написала в Facebook, передает УНН.

"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься", - написала Зеркаль.

По ее словам, все важные проекты ее профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире - длительные процессы, которые требуют выдержки и взвешенности.

"Должности важные в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому, после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч Президента продолжаю реализацию определенных задач и замыслов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что внешняя политика - это общее дело Президента и МИД, и здесь взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными.

"Следующий важный пункт в моем календаре - 25 мая, Гамбург. Международный трибунал по морскому праву объявит решение по нашим военным кораблям и нашим морякам, которых надо вернуть домов (домой - ред.). А уже с самого начала июня - двухнедельные слушания в Гааге", - отметила она.

Напомним, накануне Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.

Позже стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации.

После этого заместителем главы Администрации Президента Украины назначили Вадима Пристайко.