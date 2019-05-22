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Порошенко прокомментировал идею референдума о переговорах с Россией

Порошенко прокомментировал идею референдума о переговорах с Россией

КИЕВ. 22 мая. УНН. Пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил, что был неприятно удивлен позицией проведения референдума относительно "мирных соглашений с Россией", и посоветовал Президенту Владимиру Зеленскому опровергнуть слухи по этому предложению. Об этом Порошенко написал в Twitter, передает УНН.

"Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых "мирных соглашений с Россией" должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это - капитуляция, а никакая не "мирное соглашение", - написал Порошенко.

Он посоветовал команде нового Президента развеять эти слухи, которые "были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, что напрямую угрожает целостности и суверенитета нашего государства".

"Уверен, что надо сохранять наработанные за 5 лет позиции: Украина - прежде всего, Россия - агрессор", - добавил политик.

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесен на референдум для принятия большинством общества.

В Кремле заявили, что считают идею о референдуме об отношениях с Россией внутренним делом Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Петр Порошенко
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