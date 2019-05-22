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Портнов заявил, что 3,5 часа провел на допросе в ГПУ

Портнов заявил, что 3,5 часа провел на допросе в ГПУ

Андрей Портнов

КИЕВ. 22 мая. УНН. Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов заявил, что сегодня сам прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру Украины и пробыл там 3,5 часа. Об этом Портнов написал на своем канале в Telegram, передает УНН.

"... сегодня я сам внезапно прибыл туда (в ГПУ - ред.) на допрос, где прекрасно провел 3,5 часа", - написал Портнов.

По его словам, "на допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане".

Портнов высказал предположение, что "теперь у следователей будет немного больше работы - они должны следственным путем проверить эту информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это все в реестр досудебных расследований".

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова 27 мая в 11:00.

Как сообщал УНН, бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, допрос
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