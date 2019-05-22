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Роспуск Рады может повлиять на работу с МВФ, но миссия еще работает в Украине - Саенко

Роспуск Рады может повлиять на работу с МВФ, но миссия еще работает в Украине - Саенко

КИЕВ. 22 мая. УНН. Решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на дальнейшую работу с Международным валютным фондом. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко во время форума на тему "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества" в Киеве 22 мая, передает УНН.

"Решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на дальнейшую работу с Международным валютным фондом", - сказал Саенко.

Вместе с тем, он уточнил, что Миссия МВФ еще работает в Украине.

Напомним, в АП сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда на следующей неделе.

А представитель Президента в Кабмине Андрей Герус сообщил, что Международный валютный фонд ожидает результатов выборов для продолжения переговоров с Украиной.

Источник: УНН
Теги: ВР, МВФ, Кабмин, Украина
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