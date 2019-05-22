В Минюсте разъяснили, почему Богдан не может возглавлять Администрацию Президента

КИЕВ. 22 мая. УНН. Заместитель министра юстиции Андрей Петухов объяснил, почему Андрей Богдан не может возглавлять Администрацию Президента. Об этом говорится на его странице в Facebook, передает УНН.

В частности, Петухов прокомментировал применение Закона Украины "Об очистке власти" к должности Главы Администрации Президента Украины.

Как пояснил Петухов, эта должность прямо указана в ч. 5 ст. 2 Закона как таковая, по которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрация).

Кроме того, статус этой должности по Закону "О государственной службе" не имеет значения, ведь профильный Закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе.

"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять. Люстрация была одним из первых требований Революции Достоинства и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона", - отметил Петухов

Он добавил, что в реестре люстрованих лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия Закона на основе его положений, а лица, которые оставили свои должности до вступления в силу Закона, не внесены в реестр.

"Вместе с тем, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц внесенные в реестр люстрованих человек", - добавил Пеетухов.

Напомним, одна из авторов закона о люстрации Татьяна Козаченко указала, что должность главы Администрации Президента подпадает под действие этого закона, и этот момент не является спорным.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.