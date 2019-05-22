Сделаем их вместе: Зеленский прокомментировал провал его законопроектов в ВР

КИЕВ. 22 мая. УНН. Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал на своей странице в Facebook провал в ВР его законопроектов и призвал украинцев 21 июля "сделать" депутатов вместе, передает УНН.

"Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь", - написал Зеленский.

По его словам, нардепы рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду.

"Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. Так что? Сделаем их вместе? 21 июля!" - написал Зеленский.

Как сообщал УНН, Рада провалила включение в повестку дня президентских законопроектов.

Напомним, указ Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов появился на сайте АП 21 мая.