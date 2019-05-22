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СНБО обновит не только состав, но и формат работы - Данилюк

СНБО обновит не только состав, но и формат работы - Данилюк

Александр Данилюк

КИЕВ. 22 мая. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины должен обновить не только состав, но и формат работы. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"После консультаций с Президентом мы выйдем на новый формат СНБО, и вы увидите обновленный состав, который будет утвержден указом Президента", - отметил Данилюк.

По его словам, сейчас СНБО должен обновить не только состав, но и аппарат - там должны работать сильные люди, которые готовы ответить на современные вызовы.

Как отметил Данилюк, первой задачей СНБО до конца года является найти решение, которое позволит не потерять транзит газа через территорию Украины.

Кроме того, по словам Данилюка, СНБО должен заниматься при необходимости осложнениями в финансовой сфере и на фронте.

Как сообщал УНН, Данилюк прокомментировал свои перспективы стать секретарем СНБО.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Александр Данилюк
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