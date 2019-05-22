Украина направила главе Совбеза ООН письмо-разъяснение относительно "языкового закона"

КИЕВ. 22 мая. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter, передает УНН.

"Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении.

Письмо будет опубликовано в ООН в качестве официального документа Совета Безопасности.

Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Собравшись в зале заседаний, члены Совета Безопасности, в частности Германия и Франция проголосовали против этой повестки дня.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более двух тысяч поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.