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Ситуация относительно оккупации Крыма сейчас не является вопросом СНБО - Данилюк

Ситуация относительно оккупации Крыма сейчас не является вопросом СНБО - Данилюк

Александр Данилюк

КИЕВ. 22 мая. УНН. Ситуация оккупации Крыма в 2014 году сейчас не вопрос Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"О ситуации 2014 года, у меня было много вопросов, когда военные обращались и требовали хоть какого-то действия, просили приказ. Сейчас это точно не вопрос СНБО, с этим должны разбираться правоохранительные органы - если действительно было нарушение, виновные должны понести ответственность. Нам надо решать вызовы - что делать с войной на Донбассе", - ответил Данилюк на вопрос, почему без всякого выстрела СНБО принял решение оставить Крым "вооруженным боевым соединениям", и как он будет решать этот вопрос в должности секретаря.

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Ранее Данилюк заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины должен обновить не только состав, но и формат работы.

Как сообщал УНН, у Президента рассматривают кандидатуру Данилюка на должность секретаря СНБО.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Александр Данилюк
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