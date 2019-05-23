Порошенко прокомментировал начатые касательно него расследования

КИЕВ. 23 мая. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал начатые касательно него расследования атаками на армию, атаку и язык. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.

"Когда другой "политический" деятель из Пятой колонны пишет, что нужно обвинить Порошенко в том, что он якобы давил непонятно на кого или на всех, чтобы Украина получила Томос, я готов за это отвечать, потому что считаю, что это был правильный, решительный шаг", - отметил Порошенко.

Он добавил, что готов нести ответственность и за приказ в 2014 году о контрнаступлении после 10-дневного режима одностороннего прекращения огня. По словам Порошенко, его также собираются привлечь к ответственности за закон о языке.

"Я тоже готов нести за это ответственность. Уголовное производство в отношении Керченского пролива - это атака на армию, уголовное производство по Томосу - атака на веру, производства по закону о языке - атака на язык", - добавил Порошенко.

Напомним, ГБР начало досудебное расследование в отношении Порошенко.