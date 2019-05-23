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Порошенко прокомментировал начатые касательно него расследования

Порошенко прокомментировал начатые касательно него расследования

Петр Порошенко

КИЕВ. 23 мая. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал начатые касательно него расследования атаками на армию, атаку и язык. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.

"Когда другой "политический" деятель из Пятой колонны пишет, что нужно обвинить Порошенко в том, что он якобы давил непонятно на кого или на всех, чтобы Украина получила Томос, я готов за это отвечать, потому что считаю, что это был правильный, решительный шаг", - отметил Порошенко.

Он добавил, что готов нести ответственность и за приказ в 2014 году о контрнаступлении после 10-дневного режима одностороннего прекращения огня. По словам Порошенко, его также собираются привлечь к ответственности за закон о языке.

"Я тоже готов нести за это ответственность. Уголовное производство в отношении Керченского пролива - это атака на армию, уголовное производство по Томосу - атака на веру, производства по закону о языке - атака на язык", - добавил Порошенко.

Напомним, ГБР начало досудебное расследование в отношении Порошенко.

Источник: УНН
Теги: расследование, Президент, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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