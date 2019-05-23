Вакарчук оценил идею главы АП о референдуме: не новая политика

КИЕВ. 23 мая. УНН. Идея главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана вынести на референдум вопрос договоренностей с Россией по Донбассу не является новой политикой, это - старая политика. Об этом заявил в Facebook лидер партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, передает УНН.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно", - написал Вакарчук накануне вечером.

Он отметил, что "мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму". "Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает?" - добавил лидер партии "Голос".

"Так или иначе, но это не новая политика. Это - старая политика", - подытожил он.

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.