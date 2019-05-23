Петиция за отставку Зеленского за день собрала 5 тыс. голосов

КИЕВ. 23 мая. УНН. Петиция "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского" появилась на странице электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины. Ее внесли 22 мая, и за день петиция собрала 5221 голос из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения, сообщает УНН.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваша фигура совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, Вы не можете не иметь конкретного пути", - говорится в петиции, инициатором которой указан Безрук Максим Николаевич.

"И первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!" - указано в петиции.

Добавим, это не единственная петиция об отставке Зеленского. Со вчерашнего дня идет сбор подписей под петицией "Отставка Президента Украины Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний". Сейчас у нее - 961 голос поддержки.

Напомним, за первые сутки президентства Зеленскому поступило около 30 петиций.