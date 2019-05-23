В ЕС напомнили Зеленскому о его обещаниях

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Европейском Союзе надеются, чтоб Президент Украины Владимир Зеленский не забудет обещаний о продолжении евроинтеграции Украины и активизации борьбы с коррупцией в стране. Об этом во время выступления на конференции в Киеве заявила заместитель главы Представительства ЕС в Украине Аннета Вайдеманн, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что слова, которые мы услышали от нового Президента о его поддержке европейской интеграции Украины, и о том, что он хочет активизировать борьбу с коррупцией и продвигать судебную реформу, не будут забыты", - сказала Вайдеманн.

По её словам, эти вопросы действительно очень важны, и она выразила надежду, что для Украины будет возможность продолжить реформы, начатые несколько лет назад, и сделать их лучше, чтобы действительно реализовать стремления украинского народа.

"Мы в ЕС всегда готовы поддержать это и будем продолжать поддержку", - добавила она.

Ранее в ЕС заявляли, что хотят познакомиться с командой Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.