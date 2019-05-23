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Зеленский поздравил с праздником морских пехотинцев

Зеленский поздравил с праздником морских пехотинцев

КИЕВ. 23 мая. УНН. По случаю Дня морской пехоты Украины президент Владимир Зеленский поздравил личный состав морской пехоты ВМС ВСУ с праздником. Соответствующее обращение размещено на сайте АП, передает УНН.

"Уважаемые морские пехотинцы! Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины. От имени украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за верность присяге и готовность защитить свободу и независимость родной земли. Чтим всех павших за Украину, помня о том, что человеческая жизнь является высшей ценностью. Желаю всем вам новых профессиональных свершений, а вашим семьям - мира и благополучия. Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!", - говорится в сообщении президента.

Напомним, дата празднования Дня морской пехоты Украины, исходя из собственного исторического календаря была изменена в прошлом году пятым президентом Петром Порошенко.

Источник: УНН
Теги: ВМС, морские пехотинцы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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