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Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде из-за ее несговорчивости - представитель Президента
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У Зеленского ожидают, что Раду объединит "незаконное обогащение" и увольнение главы СБУ

У Зеленского ожидают, что Раду объединит "незаконное обогащение" и увольнение главы СБУ

КИЕВ. 23 мая. УНН. Действующий украинский парламент может объединиться в вопросах о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение и освобождение некоторых руководителей оборонных структур. Об этом в Киеве журналистам заявил представитель команды Президента Украины Владимира Зеленского Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

"Мы понимаем, что на сегодняшний день с ВР не происходит конструктивного диалога", - сказал Монастырский.

На вопрос журналиста о том, есть ли надежда что эта ВР примет увольнения министра обороны Украины и председателя СБУ, даст разрешение и примет новые кадровые назначения, он отметил, что не исключает такой возможности.

"У меня наиболее реалистичные надежды относительно возможного принятия закона о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение - это та точка, которая может объединить парламент. По кадровым вопросам, я не исключаю, что может измениться позиция, в частности в отношении руководителя СБУ, возможно об увольнении руководителей, но я пока этого не вижу", - добавил он.

Как сообщал УНН, Рада провалила включения в повестку дня президентских законопроектов.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ВРУ, политика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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