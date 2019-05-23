С завтрашнего дня в Украине начинается избирательная кампания - ЦИК

КИЕВ. 23 мая. УНН. Начиная с завтрашнего дня, с 24 мая, в Украине начинается избирательная кампания. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Официальная позиция ЦИК состоит в том, что сегодня, 23 мая, после опубликования закона о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов начинается со следующего дня после опубликования, то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИК отдельного решения по ее началу", - отметила Слипачук.

При этом она добавила, что у ЦИК остается кредит доверия общества и международного сообщества, полученный после проведения выборов президента Украины.

Напомним, Указ Президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" опубликовано в ежедневном издании центральных органов исполнительной власти Украины газете "Урядовый курьер" от 23 мая.