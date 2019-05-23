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В ЦИК заявили о невозможности провести все тендеры к выборам 21 июля

В ЦИК заявили о невозможности провести все тендеры к выборам 21 июля

КИЕВ. 23 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия не успеет провести все необходимые тендерные процедуры, связанные с парламентскими выборами до 21 июля, поэтому требует соответствующих решений правительства и Президента. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я сейчас ожидаю и от Верховной Рады, и от правительства, и от Президента немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы народных депутатов 21 июля 2019 в соответствии с законом и лучшими демократическими европейскими практиками", - отметила Слипачук.

По ее словам, за неполные два месяца, или 58 дней, которые остались до даты выборов, невозможно провести все тендерные процедуры, связанные с выборами.

Напомним, с завтрашнего дня в Украине начинается избирательная кампания.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, парламентские выборы
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