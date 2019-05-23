Кравчук назвал шаги для урегулирования ситуации на Донбассе

КИЕВ. 23 мая. УНН. Первый Президент Украины Леонид Кравчук назвал главные, по его мнению, шаги для решения ситуации на Донбассе, среди которых и диалог, передает корреспондент УНН.

"В первую очередь нужно сделать, и так предлагал Президент, - освободить всех пленных. Второе - диалог. Третье - прекращение огня. Четвертое - урегулирование ситуации в Донбассе", - сказал Кравчук.

Он убежден, что в вопросе решения конфликта следует действовать постепенно, учитывая все силы, которые влияют на конфликт. Сейчас, по его мнению, в конфликте 4 субъекта: Украина, РФ, Европа и США. И пятый субъект - это боевики. Каждый из этих субъектов имеет свою позицию.

"Лучший путь - это освободить территории и на этом все закончить. У нас силы такой пока нет, и мы должны действовать дипломатическим и политическим путем", - отметил Кравчук.

Как сообщал УНН, в команде Президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесен на референдум для принятия большинством общества.

Напомним, первый президент Украины (1991-1994 гг) Леонид Кравчук предоставил новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому три совета: вся власть должна измениться, не торопиться с кадровыми решениями и не заниматься кумовством во власти.