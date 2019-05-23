Кравчук назвал шаги для урегулирования ситуации на Донбассе
Леонид Кравчук
КИЕВ. 23 мая. УНН. Первый Президент Украины Леонид Кравчук назвал главные, по его мнению, шаги для решения ситуации на Донбассе, среди которых и диалог, передает корреспондент УНН.
"В первую очередь нужно сделать, и так предлагал Президент, - освободить всех пленных. Второе - диалог. Третье - прекращение огня. Четвертое - урегулирование ситуации в Донбассе", - сказал Кравчук.
Он убежден, что в вопросе решения конфликта следует действовать постепенно, учитывая все силы, которые влияют на конфликт. Сейчас, по его мнению, в конфликте 4 субъекта: Украина, РФ, Европа и США. И пятый субъект - это боевики. Каждый из этих субъектов имеет свою позицию.
"Лучший путь - это освободить территории и на этом все закончить. У нас силы такой пока нет, и мы должны действовать дипломатическим и политическим путем", - отметил Кравчук.
Как сообщал УНН, в команде Президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесен на референдум для принятия большинством общества.
Напомним, первый президент Украины (1991-1994 гг) Леонид Кравчук предоставил новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому три совета: вся власть должна измениться, не торопиться с кадровыми решениями и не заниматься кумовством во власти.