Новости: Политика
Четверг, 23 мая 2019, 13:11 • Тарас Джмиль • 3750
Сушкевич остался Уполномоченным Президента по правам людей с инвалидностью
Валерий Сушкевич
КИЕВ. 23 мая. УНН. Валерий Сушкевич остался на должности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью, сообщает УНН.
Уволив Указом № 320 Сушкевича с этой должности, следующим Указом его же и назначил.
"Назначить Сушкевича Валерия Михайловича Уполномоченным Президента Украины по правам людей с инвалидностью", - говорится в Указе № 321.
Валерий Сушкевич занимает должность Уполномоченного по правам людей с инвалидностью с декабря 2014 года.
Источник: УНН