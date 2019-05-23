Сушкевич остался Уполномоченным Президента по правам людей с инвалидностью

КИЕВ. 23 мая. УНН. Валерий Сушкевич остался на должности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью, сообщает УНН.

Уволив Указом № 320 Сушкевича с этой должности, следующим Указом его же и назначил.

"Назначить Сушкевича Валерия Михайловича Уполномоченным Президента Украины по правам людей с инвалидностью", - говорится в Указе № 321.

Валерий Сушкевич занимает должность Уполномоченного по правам людей с инвалидностью с декабря 2014 года.