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Сушкевич остался Уполномоченным Президента по правам людей с инвалидностью

Сушкевич остался Уполномоченным Президента по правам людей с инвалидностью

Валерий Сушкевич

КИЕВ. 23 мая. УНН. Валерий Сушкевич остался на должности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью, сообщает УНН.

Уволив Указом № 320 Сушкевича с этой должности, следующим Указом его же и назначил.

"Назначить Сушкевича Валерия Михайловича Уполномоченным Президента Украины по правам людей с инвалидностью", - говорится в Указе № 321.

Валерий Сушкевич занимает должность Уполномоченного по правам людей с инвалидностью с декабря 2014 года.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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