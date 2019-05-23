В ЦИК отметили, что за два месяца до выборов нельзя менять избирательную систему

КИЕВ. 23 мая. УНН. За два месяца до проведения выборов в Верховную Раду Украины менять избирательную систему невозможно, поскольку в таком случае будут нарушены права граждан. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Изменения системы избирательной не являются целесообразными и возможными с точки зрения юридической предсказуемости процессов, которые ожидаются, в том числе и кандидатами. За два месяца до дня голосования менять избирательную систему невозможно - мы нарушаем избирательные права граждан, которые в определенной степени готовятся к участию в выборах в том числе, для реализации своего права быть избранным", - отметила Слипачук.

По ее словам, ЦИК, со своей стороны, будет убеждать в этом народных депутатов, которые выступают за изменение избирательной системы именно к проведению внеочередных парламентских выборов.

При этом она добавила, что именно такая позиция отдельных депутатов стала одной из причин провала вчерашнего голосования по изменениям в закон о выборах в Верховной Раде.

Напомним, указ Президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов "опубликован в ежедневном издании центральных органов исполнительной власти Украины газете "Урядовый курьер" от 23 мая.



