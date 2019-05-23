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ЦИК не успеет напечатать бюллетени к выборам

ЦИК не успеет напечатать бюллетени к выборам

КИЕВ. 23 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия не успеет напечатать бюллетени в парламентских выборов 21 июля при действующей системе государственных закупок. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"По действующей (системе государственных закупок - ред.) - нет", - отметила Слипачук, отвечая на вопрос журналистов, успеет ли ЦИК распечатать бюллетени и провести другие процедуры, связанные с избирательным процессом, при действующей системе госзакупок.

При этом она отметила, что процесс проведения международных тендеров, а потом еще и обжалование их результатов слишком длинный и провести его в 48 дней, которые останутся до выборов, невозможно.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия не успеет провести все необходимые тендерные процедуры, связанные с парламентскими выборами до 21 июля, поэтому требует соответствующих решений от правительства и Президента.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, парламент, бюллетень, парламентские выборы
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