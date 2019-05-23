В НАТО назвали 2019 год решающим для Украины

КИЕВ. 23 мая. УНН. Текущий год будет решающим для Украины включая оборонный сектор. Об этом сказал во время конференции в Киеве председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент УНН.

"С точки зрения НАТО принятие закона о национальной безопасности в июне 2018 года было ключевым шагом для приближения Украины к евроатлантическим стандартам и принципам. Мы призываем Украину сосредоточиться на полной реализации этого закона (о нацбезопасности - ред.) включая своевременным внедрением реализации дальнейшего вторичного законодательства", - сказал Винников.

По его словам, за последние 5 лет основной задачей советников НАТО в Украине было оказание поддержки институтам в разработке и реализации стратегических документов.

"Про будущее - я уверен, что год будет решающим для Украины включая оборонным сектором. Это будет новая страница в истории Украины. Важно чтобы Украина не потеряла этот импульс реформ, ведь НАТО и страны НАТО поддерживают это активное движение и эти процессы", - добавил дипломат.

Напомним, для Украины приоритетным является принятие, после закона о национальной безопасности, закона о новом комитете по контролю, закона о Службе безопасности Украины, об оперативно-розыскной работе, об охране государственной тайны и о реформировании оборонной промышленности и процесса оборонных закупок.