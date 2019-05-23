Зеленский касательлно инноваций: один я ничего не могу изменить

КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может ничего изменить один в сфере инноваций, ему нужна помощь людей. Об этом он сказал во время выступления перед Интернет-деятелями, передает корреспондент УНН.

"Я вам честно скажу, один я ничего не могу изменить, мы можем сделать это вместе, у вас у всех в мозгах больше, чем у меня. Я точно не хочу вам сегодня обещать, что мы сделаем в ближайшее время гиперлуп и прочее, но я знаю точно, почему я здесь, и то, что мы можем сделать вместе", - сказал Зеленский.

Комментируя металлоискатели, Зеленский заявил, что среди участников форума есть человек, который придумает альтернативу рамкам.

"Что нам мешает? Такое ощущение, что у нас иммунитет к будущему, но на самом деле я уверен, что Вы создаете большие вещи, которыми чиновники не пользуются", - добавил Зеленский.

По его словам, нужно прекратить просто говорить, а начать наконец-то делать, использовать инновации, например, сделать инфраструктуру для электромобилей и беспилотных аппаратов.

Напомним, в ЕС напомнили Зеленскому о его обещаниях.