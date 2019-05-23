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У Зеленского отреагировали на петицию об отставке Президента

У Зеленского отреагировали на петицию об отставке Президента

КИЕВ. 23 мая. УНН. На петицию по устранению Президента отреагируют, когда будет набрано достаточное количество подписей. Об этом в Киеве журналистам заявил представитель команды Президента Украины Денис Монастырский, передает УНН.

"Любые институты прямой демократии, такие как петиции, это здоровая реакция общества, которая должна получить фидбэк, когда будет набрано определенное количество (подписей - ред.), которое определяет и заставляет президента реагировать на нее. Когда будет набрано то критическое количество, которая требуется, думаю, реакция Президента будет на эту петицию", - сказал он.

Напомним, петиция "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского" появилась на странице электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины 22 мая.

Сейчас она собрала почти половину необходимых голосов.

Источник: УНН
Теги: отставка, Президент, петиция, Владимир Зеленский
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