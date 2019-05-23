В ВСУ отменили опрос военных по поводу боевиков "Д/ЛНР"

КИЕВ. 23 мая. УНН. Информация опроса об отношении военнослужащих к боевикам "Д/ЛНР" является искаженной. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север", комментируя информацию об опросе об отношении военнослужащих к незаконным вооруженным формированиям, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, передает УНН.

"Указанная в документе информация была целью создания прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и воплощения предупредительных мер на будущее, по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечение военнослужащих", - указали в пресс-службе.

Кроме того, в оперативном командовании "Север" по этому поводу назначена служебная проверка.

"Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях", - подчеркнули в командовании.

Ранее на сайте фонда "Вернись живым" была опубликована информация, что военных спрашивают об их отношении к возможным переговорам с боевиками "ДНР" и "ЛНР". Отмечалось, что соответствующая информация содержится в документе, который 23 мая получили в разных воинских частях. Фото соответствующего документа фонд обнародовал сегодня утром.

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношение военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить - ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорится в документе, который есть в распоряжении фонда.

Документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года, сообщили в фонде.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

В четверг, 23 мая, стало известно, что новый начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак начинает заслушивать должностных лиц, после чего начнет принимать кадровые решения.