Верховний Суд ще не отримував скаргу на указ про розпуск Ради

КИЕВ. 23 мая. УНН. Верховный Суд еще не получал жалобу на указ о роспуске Верховной Рады. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Насколько известно нам, по состоянию на сейчас официально нет зарегистрированной в Верховном Суде жалобы, представления, иска (об обжаловании роспуска ВРУ - ред.), есть только информация", - отметила Слипачук.

При этом она добавила, что согласно законодательству, избирательный процесс необратим, остановить его невозможно.

Напомним, Указ Президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" опубликовано в ежедневном издании центральных органов исполнительной власти Украины газете "Урядовый курьер" от 23 мая.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия не успеет провести все необходимые тендерные процедуры, связанные с парламентскими выборами до 21 июля, поэтому требует соответствующих решений правительства и Президента.