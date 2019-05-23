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Верховний Суд ще не отримував скаргу на указ про розпуск Ради

Верховний Суд ще не отримував скаргу на указ про розпуск Ради

КИЕВ. 23 мая. УНН. Верховный Суд еще не получал жалобу на указ о роспуске Верховной Рады. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Насколько известно нам, по состоянию на сейчас официально нет зарегистрированной в Верховном Суде жалобы, представления, иска (об обжаловании роспуска ВРУ - ред.), есть только информация", - отметила Слипачук.

При этом она добавила, что согласно законодательству, избирательный процесс необратим, остановить его невозможно.

Напомним, Указ Президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" опубликовано в ежедневном издании центральных органов исполнительной власти Украины газете "Урядовый курьер" от 23 мая.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия не успеет провести все необходимые тендерные процедуры, связанные с парламентскими выборами до 21 июля, поэтому требует соответствующих решений правительства и Президента.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Верховный суд, ВРУ
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