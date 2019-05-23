Регистрация | Вход |
USD: 26,30 0,1922  EUR: 29,39 0,2409 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 23 мая 2019 14:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде из-за ее несговорчивости - представитель Президента
Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде из-за ее несговорчивости - представитель Президента
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
62190
Версия для печати

Зеленский назвал Россию "агрессором"

Зеленский назвал Россию "агрессором"

КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время публичного выступления употребил термин "агрессор" вместо "Россия". Это произошло во время форума интернет-деятелей в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору (по уровню диджитализации – ред.), по индексу человеческого капитала мы проигрываем только РФ, Беларуси и Эстонии", - отметил Зеленский.

При этом он во время всего своего выступления общался с аудиторией на русском языке, лишь изредка употребляя отдельные украинские слова и выражения.

Напомним, в команде Президента заявили, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.

Источник: УНН
Теги: Россия, агрессор, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.