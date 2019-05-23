Регистрация | Вход |
USD: 26,30 0,1922  EUR: 29,39 0,2409 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 23 мая 2019 14:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде из-за ее несговорчивости - представитель Президента
Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде из-за ее несговорчивости - представитель Президента
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1830
Версия для печати

Зеленский назвал политику “факинг-отраслью”

КИЕВ. 23 мая. УНН. Политика в Украине является “факинг-отраслью”, поскольку не позволяет реализовывать на уровне государства инновационные идеи и проекты украинских разработчиков и ученых. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума интернет-деятелей в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Вы творите каждый день великие вещи, но наши чиновники, политики абсолютно этим не пользуются... Что такое инновации в этой узкопрофильной, политической факинг-отрасли?”, — отметил Зеленский.

По его словам, инновационные проекты могли бы значительно облегчить жизнь украинцам, в том числе избавив их от проблем рейдерства и коррупции.

“Что такое инновации? Как силовик может шантажировать вас изъятием, к примеру, документов, если эти документы цифровые? Как какой-то рейдер может поменять собственника в реестре какой-нибудь собственности, если этот реестр на блок-чейне? Это невозможно”, — добавил Президент.

Напомним, в Европейском Союзе надеются, что Президент Украины Владимир Зеленский не забудет обещаний о продолжении евроинтеграции Украины и активизации борьбы с коррупцией в стране.

Источник: УНН
Теги: Украина, политика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.