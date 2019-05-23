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Четверг, 23 мая 2019, 15:12 • Тарас Джмиль • 27045
Епифаний завтра проведет Синод
КИЕВ. 23 мая. УНН. В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ПЦУ.
Событие начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской.
Ранее сообщалось о планах провести Синод 24 мая. На повестке дня Синода, вероятно, будет церковная единство.
Как сообщал УНН, Святейший патриарх Филарет поднял вопрос существования Киевского патриархата Украинской православной Церкви.
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Источник: УНН