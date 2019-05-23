Епифаний завтра проведет Синод

КИЕВ. 23 мая. УНН. В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Событие начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской.

Ранее сообщалось о планах провести Синод 24 мая. На повестке дня Синода, вероятно, будет церковная единство.

Как сообщал УНН, Святейший патриарх Филарет поднял вопрос существования Киевского патриархата Украинской православной Церкви.

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