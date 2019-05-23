В ГБР рассказали о ходе расследования в отношении членов ВККСУ

КИЕВ. 23 мая. УНН. Государственное бюро расследований пока не объявило о подозрении ни одному из членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом сказал журналистам в четверг председатель Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"Внесено в сведения о действиях определенных членов данной комиссии (ВККСУ - ред.). Мы проводим следственные действия, вызываем для допроса и проводим допросы свидетелей. На этом этапе никому из членов ВККС не обьявлено подозрения", - сказал Труба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве снова заблокировали здание ВККСУ

Напомним, в Высшую квалификационную комиссию судей Украины 27 из 30 назначенных на квалификационное оценки судей Окружного административного суда города Киева повторно не явились на экзамен накануне.