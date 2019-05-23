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Глава НБУ подтвердил, что не планирует уходить в отставку

Глава НБУ подтвердил, что не планирует уходить в отставку

Яков Смолий

КИЕВ. 23 мая. УНН. Председатель Национального банка Украины Яков Смолий не планирует в отставку. Об этом он заявил журналистам в Киеве, сообщает УНН.

Идти не планирует и команда Смолия.

"Мы не чувствуем давления на Национальный банк. Моя команда сплоченная и работает. Никто пока не говорил о том, что готов или хочет покинуть свой пост", - сказал Смолий.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении к Президенту Украины об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Ранее в Нацбанке УНН сообщали, что финрегулятор вне политики, а глава НБУ Яков Смолий планирует продолжать работать при Президенте Владимире Зеленском.

Источник: УНН
Теги: НБУ, отставка, Яков Смолий
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