Глава НБУ подтвердил, что не планирует уходить в отставку

КИЕВ. 23 мая. УНН. Председатель Национального банка Украины Яков Смолий не планирует в отставку. Об этом он заявил журналистам в Киеве, сообщает УНН.

Идти не планирует и команда Смолия.

"Мы не чувствуем давления на Национальный банк. Моя команда сплоченная и работает. Никто пока не говорил о том, что готов или хочет покинуть свой пост", - сказал Смолий.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении к Президенту Украины об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Ранее в Нацбанке УНН сообщали, что финрегулятор вне политики, а глава НБУ Яков Смолий планирует продолжать работать при Президенте Владимире Зеленском.