Радикал Рыбалка не сдержал слова о поддержке инициатив новоизбранного Президента

КИЕВ. 23 мая. УНН. Вчера ВР провалила голосование по двум предложенным Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектов, один из которых касался изменений в избирательное законодательство. Не голосовал за включение в повестку дня данного вопроса, в частности, и радикал Сергей Рыбалка, который накануне обещал помогать новоизбранному Президенту, передает УНН.

Так, за включение в повестку дня сессии проектов законов о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины (№10319, №10319-1) проголосовали 92 нардепы, против - 68, воздержались - 43. Вообще не голосовали - 51.

Во фракции Радикальной партии Олега Ляшко не нашлось ни одного, кто бы поддержал решение. Против - 15, воздержавшихся, не было, не голосовал - 1, отсутствовали - 5. Среди отсутствующих значится и сам Рыбалка.

И это несмотря на то, что в апреле Рыбалка инициировал создание в Раде мижфракцинного объединения "Независимость и развитие" и заявил, что оно будет помогать Зеленскому.

В штабе новоизбранного Президента тогда от помощи радикала поспешили откреститься. Там заявили, что в персональной помощи со стороны Рыбалки не нуждаются.

Политологи шаг радикала "навстречу новой власти" расценили как попытку "перекраситься", но тут же констатировали, что такие маневры не помогут Рыбалке удержаться за мандат.

Радикалы также отреагировали на изменение вектора своего коллеги. Юрий Шухевич такой поступок соратника по фракции раскритиковал и сообщил о том, что Рыбалка создание объединения в поддержку Зеленского с лидером РПЛ Олегом Ляшко не согласовывал.