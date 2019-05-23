Иск о незаконности роспуска Рады поступил в Верховный Суд
КИЕВ. 23 мая. УНН. Исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" поступило в Верховный Суд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.
Как сообщили в пресс-службе суда, заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года.
Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.
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"В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях", - говорится в сообщении.
Верховный Суд будет информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу, сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.