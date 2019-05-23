Коболев рассказал о противоречиях "Нафтогаза" с правительством относительно анбандлинга

КИЕВ. 23 мая. УНН. Между компанией НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинетом министров существуют определенные противоречия относительно процедуры анбандлингу. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Нам крайне важно сделать правильный анбандлинг (отделение), то есть с соблюдением требований Европейского законодательства, что предусматривает внесение изменений в законы Украины. Если посмотреть даже решение правительства, которое было принято в 2016 году, там есть раздел, который четко говорит о том, что необходимо подать закон о концессии и его проголосовать. Без выполнения этого элемента плана любой вариант отделения не будет соответствовать европейскому законодательству", - пояснил Коболев.

В этом случае, по его словам, можно ожидать, что "Газпром" откажется подписывать европейский договор, а без подписания контракта невозможно перенести точки приема газа на восток Украины.

"Газпром просто их заблокирует, как он блокирует их сейчас, когда у нас есть некий гибрид советского контракта, в котором вписано шведское право, которое не соответствует стандартам еврозаконодательства. Для того, чтобы переносить точки, нужно иметь полноценный европейский контракт, который невозможен без правильного анбандлинга, а правильный анбандлинг невозможно без внесения изменений в законодательство Украины", - отметил Коболев.

Он добавил, что между правительством и "Нафтогазом" существуют разные взгляды относительно процедуры анбандлинга. По словам Коболева, ответственным за отделение является как раз "Нафтогаз", однако правительство хочет предложить другой план.

"Наш план мы выполнили на 80-90%: создана компания, туда переводятся люди, пишутся процессы. До 1 июля мы сделаем юридическое лицо, которое будет ядром нового оператора - там будут люди, процессы, функции, регламент, каким образом в эту структуру передать ГТС. Именно это и является предметом нашей дискуссии", - рассказал Коболев.

По его словам, есть два пути анбандлинга. Первый, на котором настаивает правительство, и который в конечном итоге предлагаем мы, на основании собственности, но для этого новому оператору надо фактически передать законом права на ГТС в виде или собственности, или той самой концессии, это фактически будет означать приватизацию госимущества.

"С другой стороны, есть наш вариант, когда для сохранения Стокгольмского трибунала мы предлагаем модель ISO. Она предусматривает концессию. Концессия, в свою очередь, предусматривает сохранение в государственной собственности этой системы и передачу через "Нафтогаз" новому оператору", - сказал Коболев.

Таким образом, новый оператор будет полностью отделен от "Нафтогаза", единственной линией отношений станут концессионные платежи. Такая модель, по словам Коболева, полностью соответствует европейскому законодательству и позволит полностью выполнить требования анбандлинга.

Напомним, по словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, подход к анбандлингу Гройсмана несет критическую угрозу для экономики Украины.