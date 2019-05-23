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Командующий Объединенных сил рассказал представителям ОБСЕ о нарушениях со стороны РФ

Командующий Объединенных сил рассказал представителям ОБСЕ о нарушениях со стороны РФ

КИЕВ. 23 мая. УНН. Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский рассказал представителям стран-участниц ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск и общей обстановкой в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

Рабочая встреча командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского с представителями стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялась сегодня в городе Краматорск.

"Командующий рассказал о нарушениях режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелы населенных пунктов, создание препятствий патрулям ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ, ознакомил с показателями фиксации нарушений размещения вооружения и средств огневого поражения за пределами мест хранения и линий отвода и т.п." , - говорится в сообщении.

Также генерал-лейтенант продемонстрировал доказательства присутствия российско-оккупационных войск на территории Донецкой и Луганской областей и провел короткий статистический показ образцов оружия РФ, обнаруженной на территории Украины, на вооружении исключительно российской армии.

"В конце встречи генерал-лейтенант Александр Сирский отметил вклад ОБСЕ в дело становления мира на Донбассе. Кроме того, он призвал усилить эффективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на временно оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.

Напомним, рост числа владельцев российских паспортов на оккупированных частях Донбасса может быть использовано Кремлем как повод для легитимизации и значительного расширения масштаба применения российской военной силы в Украине.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, боевики, нарушение, ООС
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