ЦИК позволила общественным организациям иметь наблюдателей на местных выборах

КИЕВ. 23 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 30 июня общественным организациям. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.

По данным пресс-службы, рассмотрев соответствующие ходатайства и приложенные к ним документы, ЦИК предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 30 июня 2019 года таким общественным организациям:

- Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов, промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых председателей, первых выборов старост сел, поселков;

- Общественным организациям "Атлантический совет", "Демократическая группа влияния", "Демократическая платформа", "Европейская платформа", "Змини.Ты", "Институт исследования выборов", "Институт политических исследований", "Украинский информационно-ресурсный центр", "Центр влияния", "Центр развития демократии" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов на территории Киевской области.

Кроме того, Комиссия внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года № 66 и в Перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 № 82.

Также во время заседания Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 6 сентября 2015 № 230.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила распределения субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение выборов 30 июня.